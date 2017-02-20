На Дніпропетровщині піймали зловмисників, які продавали "економні" лічильники електроенергії

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області, клієнтами зловмисників були переважно жителі Одеської, Київської, Харківської та Хмельницької областей.

За даними поліції, інформацію про надання платної послуги чоловіки викладали в Інтернеті і навіть розмістили покрокове ознайомлення із роботою переробленого лічильника на каналі YouTube. Це, зокрема, відмотування показників, уповільнення роботи лічильника, дистанційне «ручне» управління тощо.

Читайте такожУ Дніпрі чоловік влаштував стрілянину в багатоповерхівці

Зловмисники були викриті оперативним шляхом, після того як до поліції потрапили їх «чорнові» записи про базу клієнтів.

«В ній вони вели детальний опис перероблених лічильників, зі вказанням точної адреси клієнта, телефонів та суми оплати за роботу», - йдеться у повідомленні.

В ході обшуку поліція вилучила інструменти, пломбіратор зі змінним кліше поставників електроенергії по всіх областях України. Наразі зібрана повноцінна доказова база злочинної діяльності чоловіків.

Відносно зловмисників відкрито кримінальне провадження за ст.188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання). Також вирішується питання про відкриття ще одного провадження за ч. 1 ст.190 КК України (шахрайство).