У Харкові невідомі спалили Toyota Prius (відео)

Про це NewsRoomповідомили джерела в правоохоронних органах.

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Інцидент стався біля будинку №19 на вулиці Олімпійській. Близько 18:00 в поліцію звернулася власниця іномарки та повідомила, що невідомий зловмисник облив її автомобіль невідомою речовиною і підпалив. Прибулі на місце рятувальники швидко загасили іномарку.

В результаті пожежі постраждав моторний відсік та салон авто. Приймається рішення про кваліфікацію події. З власної інформації NewsRoom, власниця авто працює нотаріусом.