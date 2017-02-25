На Донеччині військовий автомобіль збив на смерть жінку
14:49, 25 лютого 2017Інциденти
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У Донецькій області військовий автомобіль збив на смерть жінку.
З метою з’ясування причин та обставин ДТП призначено розслідування / volynnews.com
Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, дорожньо-транспортна пригода за участю військового автомобіля ЗІЛ-131 сталася сьогодні, 25 лютого, близько 09.30 поблизу населеного пункту Старогнатівка Волноваського району.
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«Водій транспортного засобу здійснив наїзд на місцеву жительку, в результаті чого вона померла», - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють представники військової служби правопорядку. З метою з’ясування причин та обставин ДТП призначено розслідування.
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