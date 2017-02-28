В Одесі автомобіль врізався у стовп, водій втік з місця аварії (фото)
19:25, 28 лютого 2017Інциденти
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Поліція шукає водія BMW, який врізався в стовп на вулиці Водопровідній і втік з місця аварії.
Поліція розшукує водія / Думська, патрульна поліція Одеси
Про це повідомляє Думська з посиланням на патрульну поліцію.
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На даний момент встановлюється особа водія / Думська, патрульна поліція Одеси
Так, за попередньою інформацією прес-служби патрульної поліції, водій позашляховика BMW не впорався з керуванням та наїхав на бетонну електроопору.
Після цього водій з місця аварії зник. Відзначається, що в даний момент вживаються заходи щодо з'ясування причин події і встановлення особи водія позашляховика.
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