В Одесі автомобіль врізався у стовп, водій втік з місця аварії (фото)

Про це повідомляє Думська з посиланням на патрульну поліцію.

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Так, за попередньою інформацією прес-служби патрульної поліції, водій позашляховика BMW не впорався з керуванням та наїхав на бетонну електроопору.

Після цього водій з місця аварії зник. Відзначається, що в даний момент вживаються заходи щодо з'ясування причин події і встановлення особи водія позашляховика.

Раніше в Харкові сміттєвоз протаранив зупинку.