На Волині 12 дітей отруїлись невідомою речовиною на уроці хімії

Про це кореспонденту УНІАН розповів головний лікар Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Куц.

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За його словами, про отруєння дітей невідомою речовиною, що сталося сьогодні, 3 березня, повідомили зі школи села Лудин Володимир-Волинського району.

Як зазначив Куц, з Устилуга виїхала бригада швидкої медичної допомоги, потім були направлені ще кілька бригад з Володимира-Волинського і Нововолинська. Наразі із ознаками отруєння 12 дітей госпіталізовані у Володимир-Волинську центральну районну лікарню. З навчального закладу евакуйовані 108 осіб (23 дорослих і 85 дітей).

«Зараз триває обстеження решти дітей цієї школи (їх до 100 осіб). Щоб їх госпіталізувати у разі виявлення ознак отруєння», - наголосив Куц.

Він також розповів, що з Луцька на допомогу виїхала оперативно-штабна бригада медицини катастроф. Навчання у школі припинено. На місці події працюють рятувальники.