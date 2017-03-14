СБУ викрила привласнення понад 30 мільйонів працівниками "Київпастрансу" (фото)

Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, посадовці уклали низку правочинів з фіктивними підприємствами на придбання палива та запчастин.

«Незважаючи на повну оплату, товари або не поставлялись, або поставлялись за значно завищеною вартістю. Отримані суб’єктами господарювання кошти частково переводились у готівку та розподілялись між зацікавленими особами», - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці провели 29 обшуків у службових та житлових приміщеннях фігурантів кримінального провадження. Під час обшуків вилучено документи та носії інформації, що підтверджують протиправні оборудки.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ розкрила корупційну схему регіональної філії "Укрзалізниці" на 20 мільйонів.