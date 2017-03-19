У Дніпрі внаслідок ДТП загинув депутат (фото, відео)

Водій ChevroletAveo на високій швидкості не впорався з керуванням на заокругленні дороги й врізався у стовп, передає Дніпро вечірній.

Читайте такожНа блокпосту поблизу Щастя зі стріляниною затримали авто, яке збило військового

Від удару на місці загинули три людини - водій та дві дівчини. Як з'ясувалося пізніше, за кермом іномарки перебував 24-річний депутат Соборної районної ради від партії УКРОП Богдан Назаренко.

Прес-служба обласної поліції повідомила, що за фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Як повідомляв УНІАН, 18 березня в Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна сталася ДТП, у якій загинули три людини, один - госпіталізований.

УВАГА! 18+ Відео містить шокуючі кадри