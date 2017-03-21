У підвалі багатоповерхівки Львова знайшли зброю та боєприпаси (фото)

У підвалі багатоповерхівки Львова виявили зброю та боєприпаси. Про це повідомляє поліція області.

Зазначається, що працівники Франківського відділу поліції у підвальному приміщенні багатоповерхового житлового будинку на вул. Володимира Великого, яке належить мешканцю Львова, виявили зброю та боєприпаси сучасного взірця.

Так, правоохоронці 20 березня проводили санкціонований обшук у помешканні та підвальному приміщенні, які належать 24-річному раніше судимому львів’янину. У підвалі працівники Франківського відділу поліції виявили гранату «РГД-5», запал до гранати, підствольний гранатомет, патрон калібру 7,62 мм та близько 300 г пороху.

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«З’ясовано, що даний громадянин не проходив службу і не перебував у зоні АТО. За його словами, зброю та боєприпаси він знайшов. Проводяться заходи щодо встановлення походження цієї особливо небезпечної зброї та боєприпасів, а також з якою метою їх переховували у підвалі багатоквартирного будинку, що становило потенційну загрозу для мешканців», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

Вилучені боєприпаси та зброю скеровано на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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