Інтенсивність вибухів на складах боєприпасів біля Балаклії зменшилася - Міноборони

Інтенсивність вибухів на території військового арсеналу у Балаклеї, що в Харківській області, зменшилася, повідомляє Міноборони.

«Станом на 18:00 інтенсивність вибухів зменшилася, що дає змогу оцінити масштаби події та приступити до локалізації події», - йдеться у повідомленні.

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У місті та прилеглих селищах продовжують патрулювати понад 100 військовослужбовців. Для поліпшення роботи координаційного штабу залучено близько 300 офіцерів Харківського національного університету Повітряних сил ЗСУ.

"Евакуація військовослужбовців та членів їхніх сімей, які проживали у службових квартирах на території військової частини, пройшла організовано і у короткий термін. Також українські воїни допомогли із перевезенням місцевих мешканців із будинків, що знаходяться у небезпечній зоні", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Зазначається, що військовослужбовці Збройних сил України вживають усіх необхідних заходів щодо локалізації надзвичайної події.

За словами начальника Головного управління з морально-психологічного забезпечення ЗСУ Олега Грунтковського, військовослужбовці налагодили тісну співпрацю із іншими силовими структурами та місцевою владою. Завдяки цьому, вдалося мінімізувати наслідки вибухів на території арсеналу.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає, але осколкове поранення у скроню отримала 54-річна жінка, яку госпіталізовано.

Евакуйовано майже 20 тис. жителів Балаклії та довколишніх населених пунктів. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вогонь охопив близько 50% території військового арсеналу, і додав, що пожежа триватиме до 7 діб.