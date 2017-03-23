У Дніпрі серійний грабіжник із гранатою скоїв ще один злочин (відео)

Як передає 056.ua, у Дніпрі орудує озброєний гранатою розбійник, який скоїв 11 розбійних нападів у 4-х областях України.

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Черговий напад стався 22 березня о 19:30 на вул. Титова. Погрожуючи працівниці кредитної фірми застосувати ручну гранату, чоловік забрав з каси 1000 грн, після чого покинув відділення, повідомляє прес-служба ГУ НП України в Дніпропетровській області.

Прикмети нападника: на вигляд 30-35 років, нижче-середнього зросту, повної статури, обличчя кругле, носить темні сонцезахисні окуляри, одягнений в чорну куртку з коміром на гудзиках, чорну в'язану шапку, темні штани, черевики, шкіряні рукавички, через плече має чорну шкіряну сумку розміром 25х20 см, розмовляє російською мовою.