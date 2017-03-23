У Дніпрі серійний грабіжник із гранатою скоїв ще один злочин (відео)

20:16, 23 березня 2017
Інциденти
610

Здобиччю грабіжника стала всього лише тисяча гривень.

ГУ НП України в Дніпропетровській області

Як передає 056.ua, у Дніпрі орудує озброєний гранатою розбійник, який скоїв 11 розбійних нападів у 4-х областях України.

Читайте такожУ Харкові чоловік із однією гранатою пограбував дві кредитні установи (фото)

Черговий напад стався 22 березня о 19:30 на вул. Титова. Погрожуючи працівниці кредитної фірми застосувати ручну гранату, чоловік забрав з каси 1000 грн, після чого покинув відділення, повідомляє прес-служба ГУ НП України в Дніпропетровській області.

Прикмети нападника: на вигляд 30-35 років, нижче-середнього зросту, повної статури, обличчя кругле, носить темні сонцезахисні окуляри, одягнений в чорну куртку з коміром на гудзиках, чорну в'язану шапку, темні штани, черевики, шкіряні рукавички, через плече має чорну шкіряну сумку розміром 25х20 см, розмовляє російською мовою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Дніпро#кримінал