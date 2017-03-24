Вбивство Вороненкова та вибухи на складі у Балаклії взаємопов’язані – СБУ

У Службі безпеки України заявляють, що вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова та вибухи на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області взаємопов’язані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

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“Ці події, які сталися в Харківській області та вбивство колишнього депутата Держдуми Росії, підпадають під план (російської агресії — УНІАН), і, на жаль, взаємопов’язані”, - сказав Тандіт.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова убили 23 березня в центрі Києва. Він був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ.

Вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.