У Дніпрі затримали розбійника, який здійснив 12 нападів на кредитні установи

Майже тиждень близько 100 поліцейських відпрацьовували гуртожитки, готелі та всі можливі місця переховування підозрюваного, ще 50 співробітників чекали на можливу появу нападника у кредитних установах, як повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Біля однієї з них вони побачили схожого на підозрюваного чоловіка. Ймовірніше за все, зловмисник планував черговий розбійний напад на заклад. Під час затримання розбійник встиг викинути речові докази, з якими планував злочин – гранату «РГД-5», темні окуляри, шапочку та рукавички.

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Було встановлено, що 37-річний чоловік, який скоїв 12 розбійних нападів на території 4-х областей України - мешканець м. Чернігова. Зловмисник страждає на ігрову залежність, тож йому постійно потрібні були готівкові кошти.

Наразі підозрюваного доставлено до Дніпровського відділу поліції. Його опитали, речові докази вилучили та долучили до справи. Відомості за даними фактами внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 20 березня чоловік вчинив 2 розбійні напади, ще один розбій він скоїв через 3 дні.