У центрі Києва біля банку двоє невідомих відібрали у чоловіка сумку з грошима

У центрі Києва двоє невідомих вдарили по голові чоловіка та відібрали у нього сумку з грошима. Як повідомили у Відділі комунікації ГУНП у Києві, подія сталася сьогодні біля банківського відділення на Кловському узвозі.

Правоохоронці встановили, що чоловік на автомобілі під'їхав до фінансової установи, а коли вийшов із салону, до нього підбігли двоє невідомих. Вони вдарили чоловіка по голові, після чого вихопили з його багажника сумку з грошима. З місця злочину зловмисники втекли автомобілем.

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На цей час правоохоронці опитують можливих свідків та очевидців скоєного правопорушення.

Потерпілого з травмою голови госпіталізували до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу. Сума вкрадених грошей встановлюється, зауважили у поліції.

Зусилля оперативників спрямовані на встановлення та затримання підозрюваних осіб. Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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