Ситуація в Балаклії: вибухами пошкоджено 23 будівлі

У Балаклії Харківської області на очищеній від снарядів території були виявлені 23 пошкоджені будівлі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Балаклії сказала голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

«На сьогоднішній день прорахували вже 23 об’єкти з різним ступенем пошкодження. Ця робота проводиться. Об’єкти, безумовно, будуть додаватися. Ступінь пошкоджень буде різна. Це і житлова, і соціальна сфери», - сказала Світлична.

Вона підкреслила, що 23 будівлі виявлені на очищеній від вибухонебезпечних предметів території Балаклії.

Частина міста досі залишається недоступною для оцінки пошкодження інфраструктури.

Світлична також додала, що на сьогодні в пунктах евакуації залишається 1 тис. 400 людей, котрі досі не мають можливості повернути в свої оселі.

Вона запевнила, що всі евакуйовані люди забезпечені харчуванням та місцем для ночівлі.

Як повідомляв УНІАН, пожежу на військовому арсеналі у Балаклії Харківської області повністю загасили, відбувається ліквідація її наслідків.

Вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців не було, але під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки. Також поранення отримали двоє жінок.

За даними ДСНС, з Балаклії та 9 прилеглих населених пунктів, які розташовані у небезпечній 10-кілометровій зоні, було евакуйовано близько 20 тисяч осіб.