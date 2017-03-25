У центрі Києва невідомі обстріляли авто, постраждалого забрала "швидка" у критичному стані

У Києві на Печерську сьогодні, 25 березня, невідомі обстріляли автомобіль. В наслідок стрілянини постраждав чоловік, пише dtp. kiev.ua.

Зазначається, що постраждалого в критичному стані забрала в реанімацію карета швидкої допомоги. На місці інциденту працюють правоохоронці.

Нагадаємо, кілька днів тому у середмісті столиці було вбито екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень. Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії.