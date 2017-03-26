У Балаклії за підозрою у мародерстві затримали двох місцевих жителів

У Балаклії, частина жителів якої відселені через вибухи на військовому арсеналі, затримали за підозрою у мародерстві двох чоловіків.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області, вчора, 25 березня, до Балаклійського відділу поліції звернувся 49-річний чоловік з повідомленням про те, що невідомі проникли до приміщення та скоїли крадіжку монітору, мікрохвильової печі, електрочайника, магнітоли, слюсарних інструментів.

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За даними поліції, правоохоронці у скоєнні вказаного кримінального правопорушення викрили 40 та 41-річних безробітних місцевих жителів. У них вилучені речові докази. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще близько 5 жителів отримали поранення.

Від початку евакуації жителів Балаклії та прилеглих сіл поліція зафіксувала три випадки мародерства. Підозрювані затримані.