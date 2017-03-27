У Тернополі екс-начальник поліції міста попався п'яним за кермом

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, сьогодні близько 1 год ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про водія автомобіля Mercedes-Benz Vito, який керує у нетверезому стані.

Патрульні поліцейські виявили даний транспортний засіб на вул. Січових Стрільців, де водій порушив вимогу знаку 3.2 «Рух транспортних засобів заборонено».

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38-річний водій перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Він спробував втекти з місця вчинення адмінправопорушення, проте патрульні його наздогнали. Транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик. Патрульні поліцейські склали на водія адмінпротокол за ст.130 (керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ст.122 КУпАП (порушення ПДР).

З власних джерел, наближених до правоохоронних органів, кореспонденту УНІАН стало відомо, що керував автомобілем колишній керівник міського відділу поліції Олег Турлай.