Комісія у справі аварії в "Степовій" перевірить системи контролю вмісту метану на всіх шахтах

Комісія з розслідування причин аварії на шахті «Степова», яка входить до складу державного підприємства «Львіввугілля», ініціюватиме перевірку на всіх вугільних шахтах України систем контролю вмісту метану.

Про це на брифінгу, присвяченому результатам роботи комісії, заявив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

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«Ми запишемо до рекомендацій створення окремої робочої групи з фахівців нашої комісії та представників профільних інститутів для того, щоб перевірити роботу систем УТАС (Уніфіковані телекомунікаційні системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами – УНІАН) на всіх інших шахтах вугільної галузі, а не тільки на підприємстві «Львіввугілля», - сказав він, відзначивши, що причиною аварії на шахті «Степова» став високий рівень вмісту метану, що не було ідентифіковано системами УТАС.

За його словами, на сьогодні комісія виявила проблеми з наявністю необхідної дозвільної документації на шахті «Червоноградська», яка також входить в структуру «Львіввугілля».

Віце-прем'єр зазначив, що комісія винесе на розгляд Кабміну низку рекомендацій для проведення подальших перевірок і недопущення нових аварій на вугільних шахтах.

«Будуть рекомендації для покращення законодавчого поля роботи Державної інспекції з питань праці, для того щоб надати їм можливість більш ефективно контролювати безпеку праці, а також ті питання, які пов'язані з неможливістю блокувати рахунки, які стосуються виплати заробітної плати. Це буде представлено на розгляд уряду», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня на шахті №10 «Степова» об'єднання держпідприємства «Львіввугілля» стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали більш як 20. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.

Для розслідування причин вибуху на шахті Кабінет міністрів створив урядову комісію на чолі з віце-прем'єром Зубком, а також ще одну комісію на чолі з віце-прем'єром Володимиром Кістіоном - для оцінки ситуації на всіх українських шахтах.

21 березня Зубко повідомив, що під час перевірок були виявлені невідповідності в роботі систем УТАС і проблеми з виконанням і наявністю дозвільної документації. Також він повідомляв, що буде ініційована перевірка такої документації спеціалістами Державної інспекції з питань праці на 300 підприємствах гірничорудного комплексу.

Тоді ж він заявив, що Кабмін і Львівська обласна держадміністрація здійснили всі виплати в розмірі понад 7,6 млн грн сім'ям загиблих і постраждалим шахтарям унаслідок аварії на «Степовій».