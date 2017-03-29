У Луцьку розтрощили вікна у відділенні "Сбербанку" (фото)

У ніч на 29 березня, у відділенні банку, яке знаходиться на проспекті Волі у Луцьку розбили три вікна.

Як повідомляє місцевий сайт volyn24.com, охоронець банку розповів, що коли прийшов на роботу, то вікна вже були розбиті. Інші працівники коментувати пригоду відмовляються.

Поліцію не викликали. Станом на 9:10 уламки почали прибирати.

Відділення працює у штатному режимі.

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Як відомо, у багатьох містах України сталися схожі ситуації.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку в ніч на 29 березня 2017 року невідомі обстріляли будівлю Генконсульства Польщі. Повідомляється, що в результаті стрілянини пошкоджено дах будівлі.