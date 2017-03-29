На полігоні поблизу Балаклії підірвали 2,5 тонни снарядів (відео)

На полігоні поблизу Балаклії підірвали 2,5 тонни снарядів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Там від учора утилізовують боєприпаси, які порозліталися зі складів під час пожежі. За даними рятувальників, нерозірваних снарядів знайшли близько півтори тисячі. "І їхня кількість постійно збільшується. Напередодні рятувальники виявили ще понад дві сотні", - наголошується у сюжеті.

Читайте такожУ Балаклії з-за пожежі на арсеналі в повітрі перевищена концентрація шкідливих речовин – Моз

Скільки буде тривати розмінування самого арсеналу передбачити важко, піротехніки вже почали зачищати його територію.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в Балаклії в результаті пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку були евакуйовані близько 20 тисяч осіб. В результаті розривів снарядів загинула жінка, ще близько 5 жителів отримали поранення.