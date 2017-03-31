У Харкові до 5 років ув’язнення засудили учасника захоплення місцевої ОДА в квітні 2014 року

У Харкові до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який брав участь у захопленні будівлі місцевої ОДА в квітні 2014 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ігоря Чуба.

За його даними, зловмисник тривалий час перебував у розшуку. Зокрема, після того, як чоловік вийшов під заставу в травні 2014 року, - почав переховуватися від органів слідства. Його оголосили у розшук і затримали в квітні 2015 року в Московському районі Харкова.

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Чуб зазначив, що цього тижня Київський районний суд Харкова визнав винним 28-річного харків'янина - учасника масових заворушень, внаслідок яких сталося захоплення будівлі Харківської обласної державної адміністрації на початку квітня 2014 року (ч. 1 ст. 294 КК України). Чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 6 та 7 квітня 2014 року перед будівлею Харківської ОДА відбулися мітинги, які переросли у масові заворушення. Тоді проросійські активісти захопили будівлю облдержадміністрації. Звільнили адміністративну споруду та затримали зловмисників спецпідрозділи МВС України. На цей час стосовно 8 осіб, які брали участь у захопленні будівлі ОДА, ухвалені обвинувальні вироки.