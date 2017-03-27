У Харкові поліцейські пограбували квартиру померлого дідуся, коли рідні викликали їх задокументувати смерть

Прокуратура Харківської області оголосила підозру двом працівникам одного з райвідділів поліції Харкова у пограбуванні померлої людини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

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За інформацією начальника першого слідчого відділу прокуратури області Максима Гришина, старший сержант та старший лейтенант поліції витягли з кишені померлого чоловіка ключі від квартири та обікрали помешкання.

«У грудні 2016 року поліцейські приїхали за викликом до квартири, де власною смертю помер 79-річний чоловік. Скориставшись тим, що рідні дідуся знаходяться у пригніченому стані та не слідкують за сторонніми у квартирі, поліцейські витягли із верхнього одягу померлого ключі від його квартири та мобільний телефон», - зазначили в прокуратурі, додавши, що «того ж дня правоохоронці прийшли до квартири померлого і вкрали телевізор, 800 грн та ключі від автомобіля «Рено».

За даними відомства, пізніше один із підозрюваних – старший сержант, викрав і автомобіль разом із документами.

«Старшому сержанту оголошено підозру за ч. 1, 3 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 289 КК України (крадіжка за попередньою змовою групою осіб, поєднана із проникнення до житла, викрадення та привласнення офіційних документів, незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене із проникненням до приміщення)», - повідомляє прокуратура. При цьому старшому лейтенанту інкримінують вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням до житла (ч. 3 ст. 185 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо відсторонення поліцейських від займаних посад.