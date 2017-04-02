В Одесі маршрутка врізалася у "швидку", є постраждалі (фото)

В Одесі в неділю зіткнулися пасажирський мікроавтобус і машина швидкої допомоги, в результаті чого постраждали двоє людей.

Читайте такожНа Львівщині автобус зіткнувся з авто: є жертви, 12 госпіталізованих (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, близько 8.00 на вулиці Ільфа і Петрова відбулося зіткнення двох автомобілів. Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобуса не вибрав безпечну швидкість руху, не витримав безпечну дистанцію, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги.

У результаті дорожньої пригоди тілесні ушкодження отримав неповнолітній пасажир маршрутки і водій швидкої допомоги. Постраждалих передали медикам. На місці аварії працює слідчий.