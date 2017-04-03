У Херсонській області чоловік скинув 10-річну дитину у Дніпро з дамби Каховської ГЕС і стрибнув за нею сам

2 квітня 2017 р. о 12:50 до чергової частини Новокаховського відділу поліції в Херсонській області надійшло повідомлення від охоронця Каховської гідроелектростанції про те, що чоловік скинув дитину в Дніпро з дамби Каховської ГЕС, потім сам стрибнув у воду, і на поверхні вони більше не з'явилися.

Як уточнили УНІАН у відділі комунікації поліції Херсонської області, практично у той самий час до Каховського відділу поліції зателефонував житель одного із сіл району. Чоловік повідомив, що йому зателефонував колишній зять і заявив, що він зі своїм 10-річним сином зараз стрибнуть у Дніпро з Каховської ГЕС. Після цього зв'язок обірвався.

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Як розповів заступник начальника Новокаховського відділу поліції Андрій Ювченко, поліцейські з'ясували, що 36-річний житель одного із сіл Каховського району нещодавно розлучився з дружиною, але хотів повернути сімейні стосунки. Проте жінка, враховуючи особисті якості колишнього чоловіка, не погоджувалася. Суд дозволив чоловікові періодично бачитися з 10-річним сином, і 2 квітня вранці він узяв дитину на прогулянку. Близько 12:50 батько з сином зістрибнули з дамби Каховської гідроелектростанції в Дніпро. Їх тіла діставали водолази.

За даним фактом Новокаховський відділ поліції відкрив кримінальні провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства» і ч. 2 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство». Зараз співробітники поліції з'ясовують всі обставини події.