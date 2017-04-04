У Харкові засудили чоловіка, який покусав полісмена

Вирок чоловікові 23 березня ухвалив Комінтернівський районний суд Харкова, як передає Depo.Харків.

Суд встановив, що ввечері 21 січня 2017 року зловмисника на проспекті Льва Ландау намагалися зупинити правоохоронці. Його підозрювали у нанесенні тілесних ушкоджень іншому чоловіку.

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Однак на прохання зупинитися зловмисник не реагував та чинив правоохоронцям опір – відштовхував одного з них, хапав за форму, нецензурно лаявся. Пізніше він вкусив полісмена за руку.

Заспокоїти злодія вдалося лише після приїзду додаткового екіпажу.

На суді обвинувачений пояснив, що чинив опір через те, що "був злий на працівників поліції, які його зупинили та намагались затримати".

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 342 та ч. 2 ст. 345 КК України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном в два роки.