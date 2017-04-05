У Тернополі з палацу культури вкрали 180 тисяч гривень, квитки, два пістолети та відеореєстратор

У Тернополі з каси палацу культури «Березіль» вкрали 180 тис. грн. Як повідомили УНІАН в прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжка сталася в ніч з 3 на 4 квітня.

З каси зловмисники, пошкодивши двері сейфу, викрали 180 тис. грн та квитки.

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Окрім цього невідомі особи шляхом віджиму пластикового вікна проникли на другий поверх будівлі, зламали замки дверей двох робочих кабінетів та викрали звідти газовий і пневматичний пістолети, відеореєстратор. Вартість втраченого майна керівник палацу культури оцінив у 10 тис. грн.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Тернополі грабіжники побили пенсіонера і викрали з його дому понад 600 тисяч гривень.