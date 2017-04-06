"Перевертень у погонах": один з керівників Попаснянської поліції погорів на хабарництві
22:07, 06 квітня 2017Інциденти
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Правоохоронці затримали хабарника під час одержання чергової неправомірної вигоди.
Чоловік попався на гарячому / СБУ
Спецслужби спільно з військовою прокуратурою затримали в районі проведення АТО одного з керівників Попаснянського міськвідділу поліції за хабарництво. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
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«Перевертень у погонах» систематично здирав гроші з громадян за видачу їм нових паспортів. Один документ вимагач оцінював у 3 тис. грн», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали хабарника під час одержання чергової неправомірної вигоди. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
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