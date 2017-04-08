З'явилися подробиці спецоперації із запобігання вбивству політика Молдови: знайдений слід спецслужб РФ

За вбивство колишнього віце-спікера парламенту, лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка зловмисникам обіцяли 200 тис. доларів США, реалізацію злочину курували спецслужби Росії.

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Як повідомляє Державна прикордонна служба України, завершується спеціальна міжнародна операція з ліквідації організованого злочинного угруповання (ОЗГ), яке мало на меті фізичне знищення Плахотнюка.

До складу злочинного угруповання входили громадяни України та Молдови.

«Зв’язки керівників ОЗГ вказують на те, що супроводжували реалізацію злочину представники спецслужб РФ», - зазначили у ДПСУ.

За даними правоохоронців, після скоєння злочину вбивці мали повернутися до України. Таким чином задум зловмисників полягав у тому, щоб дискредитувати правоохоронну систему України та погіршити українсько-молдавські міждержавні відносини, зазначили у ДПСУ.

Також повідомляється, що президент України Петро Порошенко особисто керував спецоперацією із запобігання злочину.

Процесуальне керівництво здійснювала Генеральна прокуратура України. З боку МВС слідство вела Національна поліція, а оперативно реалізувала задумане, від моменту отримання первинної операції і до затримання злочинців, Держприкордслужба у взаємодії з СБУ та Нацполіцією. Усі дії проводилися по обидва боки кордону спільно з правоохоронними органами Молдови.

Інформацію про можливу підготовку замовного вбивства ДПСУ отримала кілька місяців тому. Відразу Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження за ст. 14 («Готування до злочину»), ст. 28 («Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією») та ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України.

За вбивство Плахотнюка зловмисникам обіцяли 200 тис. доларів, із яких 100 тис. вони завчасно отримали як аванс. Було встановлено, що до складу ОЗГ входить більш як 10 осіб, які протягом 2015-2016 років скоїли ряд тяжких злочинів в м. Києві та Київській області, серед яких вбивство, викрадення людини та розбої. Спостереження за діями виконавців замовного вбивства велися в режимі підвищеної таємності. Коли група злочинців прослідувала на територію Молдови задля реалізації задуманого, правоохоронці по обидва боки кордону розпочали діяти.

6 квітня група зловмисників отримала для реалізації задуманого зброю, інше обладнання та автомобіль БМВ для втечі. Впродовж 7 квітня на території Молдови відразу після передачі грошей було затримано замовника, 2-х організаторів і пособників вбивства, а також вилучено зброю (4 гранатомети РПГ-26, 2 пістолети CZ-75 з глушниками і набоями) і засоби зв’язку.

Одночасно на території України затримано лідера даного злочинного угруповання, проведено обшуки у 8-ми членів банди та їхні допити (вилучено речові докази підготовки вбивства, зброя, боєприпаси, знаряддя для скоєння злочинів).

До проведення заходів у Києві та Київській області лише з боку Держприкордонслужби та Нацполіції залучалося 70 співробітників.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 квітня, правоохоронці заявили, що запобігли скоєнню замовного вбивства колишнього віце-спікера парламенту Молдови Плахотнюка. Подробиці спецоперації не повідомлялись.