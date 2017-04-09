Під Маріуполем зійшли з рейок три вантажні вагони (фото)

14:34, 09 квітня 2017
Інциденти
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Поїзд рухався з невеликою швидкістю – 16 км/год.

Укрзалізниця

Залізничники розслідують причину сходження з рейок трьох вантажних вагонів зі шротом на станції Волноваха Донецької області.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю «Укрзалізниці», аварія сталася вчора, 8 квітня, об 11.50.

Зазначається, що поїзд рухався з невеликою швидкістю – 16 км/год.

«Рух пасажирських поїздів між станціями Волноваха-Маріуполь не припинявся, його забезпечили по парній колії. Для усунення сходу вагонів задіяли відбудовний поїзд зі станції Волноваха», - йдеться в повідомленні.

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Теги: #Волноваха#вагони