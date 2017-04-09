Під Маріуполем зійшли з рейок три вантажні вагони (фото)
14:34, 09 квітня 2017Інциденти
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Поїзд рухався з невеликою швидкістю – 16 км/год.
Фото: наслідки аварії поїзда під Маріуполем / Егор Пальчиков
Залізничники розслідують причину сходження з рейок трьох вантажних вагонів зі шротом на станції Волноваха Донецької області.
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Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю «Укрзалізниці», аварія сталася вчора, 8 квітня, об 11.50.
Зазначається, що поїзд рухався з невеликою швидкістю – 16 км/год.
«Рух пасажирських поїздів між станціями Волноваха-Маріуполь не припинявся, його забезпечили по парній колії. Для усунення сходу вагонів задіяли відбудовний поїзд зі станції Волноваха», - йдеться в повідомленні.
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