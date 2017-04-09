У Львові невідомі заклали вибуховий пристрій на подвір’ї сина гендиректора кавової фабрики (уточнена)

Як повідомили у відділі комунікацій головного управління Нацполіції області, 9 квітня, о 10.48 на оперативну лінію «102» надійшла інформація від 41-річного львів’янина про те, що він на власному подвір’ї виявив предмет, схожий на вибуховий пристрій. Експерти-вибухотехніки, кінолог та слідчо-оперативна група, які прибули на місце, встановили, що на подвір‘я заклали саморобний вибуховий пристрій.

Вибухівку вилучено і направлено на експертизу.

З якою метою і хто заклав вибухівку – встановлюють правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Як уточнила кореспонденту УНІАН фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою СП «Галка Лтд» Ольга Конопка, у вказаному будинку, на подвір‘ї якого виявили саморобний вибуховий пристрій, проживає син генерального директора СП «Галка Лтд» Бориса Дубового Юрій Дубовий, який є директором ТзОВ «Торговий дім «Галка», що займається торгівлею, в т.ч. продукції СП «Галка ЛТД».

Конопка заперечила озвучену раніше інформацію про те, що у вказаному будинку проживає генеральний директор СП «Галка Лтд» Борис Дубовий.