На блокпосту під Харковом поліція затримала людей у камуфляжі з арсеналом зброї (фото)

У Харківській області правоохоронці зупинили автомобіль, у якому четверо чоловіків перевозили арсенал зброї та боєприпасів.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, сьогодні, 11 квітня, близько 11:20 на посту «Пісочин» Харківського району правоохоронці виявили автомобіль Ford, в якому знаходились набої та гранати.

За відомостями поліції, за кермом перебував 39-річний чоловік, у салоні – 35-, 56- та 49-річні пасажири у військовій формі. Із автомобіля правоохоронці вилучили набої різного калібру, гранати Ф-1, РГД-5, постріли для підствольних гранатометів. Як з’ясували оперативники, зброю транзитом через Харківщину перевозили мешканці Києва та Київської області із зони АТО до столиці. Мета транспортування небезпечного вантажу встановлюється.

На місці працює слідчо-оперативна група, перевірка триває. Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років тюремного ув’язнення.

У поліція на цей час не уточнюють, скільки саме боєприпасів вилучено та чи затриманий хтось із чоловіків, котрі їхали у автомобілі.