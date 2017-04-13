У мережі з'явилося відео, як Віра Савченко збила жінку
16:06, 13 квітня 2017Інциденти
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У Києві на Троєщині автомобіль з нардепом Савченко збив літню жінку.
Віра каже, що жінку не збивала, а тільки штовхнула / vk.com/troyeshchyna_array
У мережі з'явились відео ДТП за участю авто народного депутата Надії Савченко. Відповідні відео оприлюднені в YouTube.
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Як повідомлялося, за кермом автомобіля була сестра Надії - Віра. За її словами, під час маневру вона не побачила жінку, яка виходила з-за іншого автомобіля. Швидкість руху була мінімальною. "Я жінку не збивала, просто штовхнула", - запевнила Віра.
Жінку доставили в лікарню швидкої допомоги, вона отримала незначні пошкодження.
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