У мережі з'явилося відео, як Віра Савченко збила жінку

У мережі з'явились відео ДТП за участю авто народного депутата Надії Савченко. Відповідні відео оприлюднені в YouTube.

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Як повідомлялося, за кермом автомобіля була сестра Надії - Віра. За її словами, під час маневру вона не побачила жінку, яка виходила з-за іншого автомобіля. Швидкість руху була мінімальною. "Я жінку не збивала, просто штовхнула", - запевнила Віра.

Жінку доставили в лікарню швидкої допомоги, вона отримала незначні пошкодження.