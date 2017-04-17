Страшна ДТП у Житомирській області: при зіткненні автомобілів загинули 5 осіб (фото)

На Житомирщині внаслідок зіткнення автомобілів «Suzuki» та ВАЗ-2109 загинули двоє водіїв і троє пасажирів, ще двоє пасажирів зазнали травм.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Дорожня аварія сталася сьогодні на 240 км автотраси «Київ – Ковель» поблизу села Кам’янка Олевського району. Зокрема, рятувальникам о 16.15 надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога із деблокування загиблих та постраждалих із автомобілів.

«За допомогою гідравлічних ножиць бійці ДСНС розрізали бокові стійки в автомобілі, зняли дах та дістали двох постраждалих із Suzuki, яких госпіталізовано до реанімаційного відділення Олевської центральної районної лікарні. Далі рятувальники, також застосувавши гідравлічний інструмент, деблокувати трьох загиблих із понівеченого Suzuki та двох загиблих із ВАЗ-2109», - йдеться в повідомленні.

Усі обставини пригоди продовжують встановлювати фахівці, додали в ДСНС.