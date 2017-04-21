Під автомобілем, зареєстрованим на дружину мера Ізмаїла, виявили вибуховий пристрій

В Одеській області невідомі підклали вибуховий пристрій під автомобіль дружини мера Ізмаїла Андрія Абрамченка.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні близько 11.00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що під днищем автомобіля Toyota, що перебуває на СТО, виявлено невідомий предмет, зовні схожий на вибуховий пристрій.

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Поліція оточила територію. З Одеси було направлено відповідних фахівців.

«Фахівці, що прибули на місце події, підтвердили наявність вибухового пристрою, який зараз знешкоджено. Автомобіль зареєстрований на дружину Абрамченка, але їздив на ній нібито мер», - сказав представник главку.

На місці працювала слідча група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.