Російські рятувальники завершили пошук членів екіпажу судна "Герої Арсеналу"

Активна фаза пошуково-рятувальної операції в районі аварії суховантажу «Герої Арсеналу» в Чорному морі завершена, повідомляє "Радіо свобода", посилаючись на прес-службу Федерального агентства морського і річного флоту Росії.

«У зв’язку з тим, що район, в якому сталася аварія, і прилеглі до нього водні поверхні обстежені якісно і в повній мірі, а також з огляду на складні гідрометеорологічні умови… відсутність будь-якої розумної надії на виявлення тих членів екіпажу, які вижили, було ухвалено рішення про припинення активної фази морського пошуку. Триває пошук зниклих членів екіпажу суднами, які проходять повз», – йдеться в повідомленні.

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До пошуків залучили 13 кораблів і два вертольоти МНС Росії. В цілому був обстежений район площею понад 350 квадратних миль акваторії, були виявлені три тіла і два порожніх гідрокостюма.

У Чорному морі в районі Керченської протоки вночі 19 квітня затонуло суховантажне судно «Герої Арсеналу» з командою у складі 12 людей, серед яких дев’ятеро українців, двоє росіян та один громадянин Грузії.

На момент катастрофи в морі був трибальний шторм. Температура води в районі аварії складає сім-вісім градусів тепла.

Оператором судна «Герої Арсеналу» є турецька компанія Güneş Shipping.

За даними МНС Росії, суховантажне судно «Герої Арсеналу», за попередньою інформацією, йшло з Азова Ростовської області Росії до Туреччини з вантажем зерна. Суховантаж мав прапор Панами, не був приписаний до жодного українського порту.