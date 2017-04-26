Перекрито канал постачання в Україну психотропних препаратів для схуднення

Оперативники Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції спільно з працівниками СБУ у Вінницькій області затримали членів організованого злочинного угруповання, які збували препарати для схуднення з вмістом сибутраміну.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції, правоохоронці встановили, що організувала «бізнес» 25-річна жінка-приватний підприємець з Вінниччини. Вона налагодила канал постачання в Україну психотропних препаратів для схуднення з сусідньої держави.

«Реалізацію небезпечного товару фігурантка здійснювалася через різноманітні інтернет-сайти. Для доставки замовлень жінка використовувала кур’єрів, у тому числі - власного брата. Територія реалізації препаратів охоплювала усі регіони держави, а обсяг виручки становив до 300 тис. грн на місяць», - йдеться в повідомленні.

У ході санкціонованих обшуків оперативники вилучили понад півтисячі доз психотропного препарату, банківські картки, через які вівся розрахунок з покупцями. Також вилучено близько 100 тис. грн.

У поліції зазначили, що небезпечна психотропна речовина «сибутрамін» поряд зі зниженням апетиту збільшує у споживачів ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань та суїцидів.

Крім того, у членів угруповання вилучено близько 200 кустарно виготовлених набоїв, а також пристрій для їх виробництва, гільзи, пляшки з порохом та зброю.

Зловмисників затримано, на їх нерухоме майно, гроші та цінності накладено арешт. Членам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного зі збутом психотропних речовин у великих розмірах. Стосовно них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.