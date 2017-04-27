У Міноборони розповіли подробиці про загибель військових на полігоні під Харковом

Двоє військовослужбовців 54-ї окремої механізованої бригади, які 26 квітня загинули на Чугуївському загальновійськовому полігоні в Харківській області під час занять з бойової підготовки, померли від осколкових поранень.

Про це УНІАН повідомив керівник харківського регіонального медіа-центру Міністерства оброни України Дмитро Горбунов.

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Він зазначив, що загиблим було 40 та 46 років, вони померли від осколкових поранень. Вчора, 26 квітня, їх тіла були доставлені до чугуївського моргу.

Горбунов додав, що розглядається кілька версій трагедії. Одна з них – поранення, отримані з БМП-1.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня на Чугуївському загальновійськовому полігоні під час занять з бойової підготовки загинули двоє військовослужбовців. За даними Міноборони, у цей день на полігоні не застосовували важке озброєння, а лише стрілецьку зброю.