У Харкові лідеру однієї з партій бризнули в обличчя з балончика

У Харкові в понеділок, 1 травня, невідомий бризнув з балончика в обличчя лідеру однієї з політичних партій. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківщини.

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"На номер 102 близько 10:25 надійшов виклик про те, що невідомий підбіг до лідера однієї з політичних партій та бризнув із балончика в обличчя", - йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські, які прибули на місце, викликали швидку та опитали постраждалого. Лікарі надали постраждалому допомогу, він написав заяву.

Як повідомляв УНІАН, на першотравні у Харкові вимагали зупинити "криваву АТО", там стався конфлікт, є затримані.