У Києві вандали пошкодили надпис "Євробачення" біля станції метро "Лівобережна"
18:50, 03 травня 2017Інциденти
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Минулого тижня логотипи Євробачення встановили у всіх районах Києва.
Зникла остання буква слова / facebook.com/groups/kiev.bereznyaki
Біля станції метро "Лівобережна" вандали пошкодили надпис "Євробачення". На ній зникла остання буква слова, як повідомляють місцеві жителі у Facebook-спільноті "Наш дім - Березняки".
"Ну, хеллоу, Eurovision. А ще в четвер були всі літери. Журбинка. І тиждень не минув", - написала автор фотографії.
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Минулого тижня логотипи Євробачення встановили у всіх районах Києва. Конструкції оточено квітковими композиціями.
Євробачення-2017 відбудеться в Києві у травні на території Міжнародного виставкового центру на лівому березі. Фінал пісенного конкурсу заплановано на 13 травня.
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