На Харківщині у подвір'я кинули дві гранати (фото)

На Харківщині у смт Близнюки невідомі кинули дві гранати у подвір’я місцевої мешканки. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

Жінка повідомила у поліцію про те, що близько 21:40 3 травня хвилин вона почула два потужні хлопки від вибухів невстановлених предметів.

«В ході огляду з місця події працівниками вибухотехнічного управління харківської поліції та територіального відділу поліції було вилучено металеві уламки від двох гранат "Ф-1", фрагменти запалів із запобіжними важелями», - йдеться у повідомленні.

Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєннявказаного злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові у вікно аптеки кинули гранату. Згідно з повідомленням, інцидент стався вранці на вулиці Салтівське шосе. Зловмисник пошкодили вікно аптеки, однак ніхто не постраждав. На місці події правоохоронці вилучили детонатор від гранати РГД-5.