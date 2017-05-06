У Києві виявили схованку з протитанковими гранатометами (фото)

У Голосіївському районі Києва правоохоронці виявили схованку з протитанковими гранатометами.

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Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, схрон був облаштований на території лісопаркової зони.

Зі схованки правоохоронці вилучили дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, чотири постріли до гранатомета РПГ-7, 40 пострілів ВОГ-25 до підствольного гранатомета та 160 набоїв калібру 12,7 мм.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Співробітники СБУ встановлюють коло осіб, причетних до злочину.