У Донецькій області внаслідок вибуху на покинутому заводі постраждали двоє юнаків

20:49, 06 травня 2017
Інциденти
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На місці події працюють вибухотехніки, які обстежують прилеглу територію.

Хлопці пішли у покинутий завод шукати метал / 112.ua

У Донецькій області внаслідок вибуху невідомого предмета на покинутому заводі постраждали двоє юнаків.

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Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області, інцидент стався сьогодні, 6 травня, в селі Красна Поляна Великоновосілківського району.

До поліції о 14.00 надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні були доставлені двоє юнаків: 15-річний з діагнозом травматична ампутація 3-х пальців руки та 22-річний із забійними ранами тулуба. Потерпілим надано допомогу, їхньому життю нічого не загрожує, зауважили у поліції.

Зі слів хлопців, вони вчотирьох пішли у покинутий завод шукати метал. «Там 22-річний юнак побачив циліндричний предмет, схожий на патрон, взяв його в руки та передав неповнолітньому товаришу, а той вдарив ним по стіні, в результаті чого стався вибух. Найбільше постраждав 15-річний підліток та його знайомий, який був поблизу. Інші діти залишились неушкодженими», - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють вибухотехніки, які обстежують прилеглу територію.

Правоохоронці попередньо кваліфікували подію за ч.1 ст. 122 "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України.

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Теги: #вибух#завод#Донецька область