У Києві в житловому будинку вибухнула граната, є постраждалий - поліція

13:21, 08 травня 2017
Інциденти
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За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

На момент вибуху гранати в квартирі перебувало подружжя / фото zbroya.info

Столичні правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вибуху в житловому будинку на вулиці Анни Ахматової. За попередніми даними, вибухнула граната РГД-5, повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна» начальник Дарницького управління поліції в місті Києві Сергій Чернишев.

«На момент вибуху в квартирі перебували чоловік і жінка, вони співмешканці. Жінка почула вибух, вийшла в коридор, побачила закривавленого чоловіка, одразу почала надавати йому медичну допомогу. Викликала «103», а медики повідомили в поліцію. Постраждалий у лікарні, з ним спілкуватися немає можливості», - зазначив він.

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За словами Чернишева, за даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Вибух стався 7 травня.

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Теги: #вибух гранати#граната в квартирі#вибух у київській квартирі