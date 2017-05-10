Активісти вирахували шістьох "тітушок", які били ветеранів АТО в Дніпрі (фото)

Завдяки активістам опізнано шістьох парубків спортивної зовнішності, які 9 травня били ветеранів АТО у Дніпрі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Родіон Шовкошитний.

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Серед опізнаних "героїв" учорашніх сутичок:

- Ваня Джоболда

- Руслан Дудаєв

- Володимир Шевченко

- Антон Маковецький

- Орхан Аскерадзе

- Влад Бондарук

"Джоболда був першим... Потім знайшли Дудаєва. Цей дуже-дуже розумник запилив селфач у той же день, після побиття АТОвців, де затегав ще двох своїх друзяк - Шевченка і Маковецького. Обох впізнали на відео за їхнім одягом. Маковецький репостнув фотку собі, теж розумник", - йдеться у повідомленні журналіста.

Крім того, в самому Дніпрі люди ідентифікували Аскерадзе та Бондарука. Також Шовкошитний написав, що Джоболда, Дудаєв та Бондарук вже повидаляли свої акаунти у соцмережах.

Як повідомляв УНІАН, в Дніпрі 9 травня сталися зіткнення спочатку між ветеранами АТО і "тітушками", а потім - з поліцією. Через події в Дніпрі вже звільнено керівництво міської та обласної поліції.