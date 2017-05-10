В Одесі суд заарештував водія за підозрою у скоєнні ДТП, що спричинила загибель 5 людей

Приморський районний суд Одеси заарештував сьогодні 18-річного водія за підозрою у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, що спричинило загибель п'ятьох людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, заарештовано чоловіка, який керував іномаркою, що зіштовхнулася з повним людьми автомобілем у Лиманському районі області.

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«Встановлено, що 7 травня на автодорозі автомобіль Audi A 6 під керуванням чоловіка виїхав на зустрічну смугу руху і зіштовхнувся з автомобілем Daewoo Lanos», - повідомили в прес-службі.

В результаті водій і пасажири Daewoo загинули на місці події.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як повідомив УНІАН представник регіонального главку Нацполіції, загинули дві людини 1998 р.н., а також – 1948-го, 1957-го і 1983 р.н. «Підозрюваний також 1998 року народження, йому 18 років», - сказав представник главку.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на 38 км автодороги Одеса-Мелітополь, між селами Візирка і Вільшанка, сталося ДТП за участю Audi і Daewoo Lanos.

Останній в результаті зіткнення перекинувся в кювет. Рятувальники з Daewoo Lanos з допомогою гідравлічного інструменту вилучили тіла 5 загиблих. В результаті події також постраждали водій і пасажир Audi.