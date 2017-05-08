На Одещині унаслідок ДТП загинули 5 осіб

В Одеській області унаслідок ДТП загинули 5 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 7 травня о 17:32 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на 38 км автодороги Одеса-Мелітополь, між селами Візирка і Вільшанка, сталася дорожньо-транспортна пригода.

До місця виклику о 17:40 прибуло пожежно-рятувальне відділення. Встановлено, що учасники ДТП - легкові автомобілі Audi і Daewoo Lanos. Останній унаслідок зіткнення опинився у кюветі.

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«Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вилучили з Daewoo Lanos 5 загиблих. Унаслідок пригоди також постраждали водій і пасажир автомобіля Audi A6, яких у тяжкому стані госпіталізували до Одеської обласної клінічної лікарні», - розповіли у прес-службі.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. На місці працює слідчий.