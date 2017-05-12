Сутички у Дніпрі 9 травня: про підозру повідомлено 5 людям

Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом учасникам сутичок у Дніпрі 9 травня. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

«В рамках кримінального провадження, розпочатого щодо подій у Дніпрі під час проведення святкових заходів 9 травня, правоохоронними органами було затримано сімох осіб, причетних до організації та вчинення масових заворушень», - зауважила вона і додала: «П’ятьом з них повідомлено про підозру у вчинення хуліганських дій, масових заворушень та спричиненні тілесних ушкоджень (ч.1 ст.294, ст.293 та ч.2 ст.350 КК України), також підготовлено повідомлення про підозру ще щодо трьох осіб».

Сарган нагадала, що одному з підозрюваних вчора, 11 травня, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сьогодні суд вирішить питання щодо обрання запобіжного заходу іншим затриманим.

«З однією особою укладено угоду про визнання винуватості, оскільки вказаний підозрюваний дав важливу інформацію та повністю співпрацює зі слідством», - зауважила Сарган.

За її словами, у кримінальному провадженні, відкритому за фактом подій у Дніпрі, «визнано потерпілими 10 осіб, допитано велику кількість свідків, проведено близько 20 обшуків, 19 впізнань осіб, слідчим шляхом встановлюються джерела фінансування та організатори злочину».

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Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка допомога».

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до Монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла бійка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Зокрема, було підписано накази про звільнення керівника Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Ігоря Репешка і керівника поліції міста Дніпра Андрія Бідила та їх заступників з забезпечення громадської безпеки.

Начальником обласної поліції Дніпропетровщини призначено Віталія Глуховерю.