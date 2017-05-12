В охоронця Гелетея з автомобіля викрали два пістолети з патронами - ЗМІ

В охоронця керівника Управління державної охорони України Валерія Гелетея з автомобіля викрали два пістолети з бойовими патронами.

Про це з посиланням на джерела в МВС України повідомляє сайт "Страна.UA".

Водночас агентству УНІАН у прес-службі УДО пообіцяли прокоментувати цю інформацію пізніше.

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За інформацією джерела видання в МВС, у співробітника УДО Олександра Волкова вкрали два бойвих пістолета. Волков, стверджують у виданні з посиланням на власні джерела в УДО, справді є охоронцем Гелетея.

"За даними наших джерел, під час перебування у Вінниці 7 травня Волков залишив в багажнику свого автомобіля Toyota Camry два пістолети. Повернувшись до авто лише 8 травня після опівночі, він виявив пошкоджене авто і викрадення зброї. Як стало відомо, в багажнику автомобиля знаходився табельний GLOCK-17 серийний номер LKW012 з двома магазинами, заряженими бойовими патронами у кількості 34 одиниці і нагородна Beretta 92FS серійний номер G 76318Z також з двома магазинами з бойовими патронами в кількості 26 одиниць", - повідомляє видання.

Також у "Страна.UA" зауважують, что за всю історію існування УДО жоден його керівник не мав особистої охорони, вона з'явилася лише в Гелетея.

«При цьому формально Волков значиться у спецпідрозділі "Булат"… Волков супроводжує Гелетея під час пересування містом в одному автомобілі, під час пішого пересування перебуває з ним поряд, включаючи й охоронні заходи. Під час перебування Гелетея в адміністративній будівлі УДО України Волков знаходиться в його приймальні», - зазначає видання.

У прес-службі УДО агентству УНІАН поки не коментують інформацію про викрадення зброї, проте обіцяють прояснити її "найближчим часом".