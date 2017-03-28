В ІС вказали на помилку України при призначенні охорони Вороненкову

11:55, 28 березня 2017
Інциденти
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Призначення співробітників розвідки охоронцями Вороненкова було, на думку Тимчука, помилкою.

Вороненкова охороняли співробітники ГУР / Фото УНІАН

Співробітники Головного управління розвідки Міноборони України не повинні були займатися охороною екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, оскільки це не входить до їхніх професійних функцій. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Вороненкова охороняло ГУР МО, тобто військова розвідка. Офіцер ГУР, що супроводжував Вороненкова, проявив високий професіоналізм та героїзм, і це поза всяких сумнівів, але він – не професійний охоронець", - написав координатор ІС.

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За словами Тимчука, до функцій Головного управління розвідки не входять функції охорони.

"У цьому випадку військова розвідка, цілком очевидно, працювала з Вороненковим в РФ і забезпечила його виїзд в Україну. І її ж "призначили" забезпечувати охорону екс-депутата Держдуми РФ вже в нашій країні", - йдеться у його повідомленні.

За словами Тимчука, виникає сумнів, що військова розвідка за визначенням повинна займатися подібними функціями. "Про що думали в тій же прокуратурі або суді, коли задовольнилися професійним розвідником у ролі охоронця, й не визначили інший, більш підходящий для цієї мети орган – велике питання", - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець та кілер отримали поранення. Незабаром вбивця Вороненкова помер на операційному столі.

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Теги: #вбивство#Вороненков