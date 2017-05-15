У мережі з'явилося відео обвалу будівлі коледжу на Прикарпатті

У Коломиї Івано-Франківської області в понеділок, 15 травня, обвалився фасад і перекриття корпусу Економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету. Відеозапис із місця події очевидці виклали на сторінці "Моя Коломия" у соцмережі ВКонтакте.

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Як пише "Апостроф", працівники навчального закладу незадовго до обвалу побачили, що пінопласт на стінах будівлі почав деформуватися і здуватися, також було чути тріск. Після цього було прийнято рішення включити сирену і евакуювати людей з будівлі коледжу.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час обвалу було зруйновано фасадну стіну на площі близько 80 кв. м та перекриття будівлі з четвертого по перший поверхи навчального корпусу коледжу.

На момент початку руйнування на першому поверсі в приміщенні їдальні перебували близько 20 людей, їх вивели на вулицю. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.